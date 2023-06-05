Yasak Elma'nın final bölümü ne zaman? Yasak Elma bitiyor mu? Yasak Elma'nın son bölümünde neler yaşanacak?
Yasak Elma final bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yasak Elma'nın final bölümü ne zaman? Yasak Elma bitiyor mu? Yasak Elma'nın son bölümünde neler yaşanacak?
Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma 6 sezon sürdü.
YASAK ELMA'NIN FİNAL BÖLÜMÜ'NDE NELER OLACAK?
Caner ve Kumru’nun düğün günü Caner ortadan kaybolur. Yıldız’ ın başına gelen sürpriz bir olay sonunda herkesin hayati değişecektir. Ender ve Yıldız’ın hikayesi iki sene sonra devam eder.
YASAK ELMA'NIN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Yasak Elma final bölümüyle 5 Haziran Pazartesi saat 20.00'de!
YASAK ELMA'NIN KONUSU
Dizi, Halit Argun adındaki büyük bir iş insanının karısı Ender'in onu aldatması ile başlamaktadır. Ender, evliliğinden sıkılmıştır ve Halit'i Sinan adındaki bir doktorla aldatmaktadır. Yıldız ise; babası hapishanede, annesi falcı, eğitimini tamamlayamamış, kardeşi üniversiteye gitmiş ve ünlü bir restoranda karşılama görevlisi olarak çalışıp kardeşiyle kaldığı evin kirasını ödemeye çalışan bir kızdır. Gençliğinden beri hep lüks hayatı hayal etmiştir. Yıldız'ın kardeşi Zeynep ise, kardeşinin aksine üniversiteyi bitirmiş ve Halit'in ortağı Alihan Taşdemir'in şirketinde çalışmaktadır. Zeynep ve Alihan'ın arasında zamanla bir yakınlaşma olur. Ender, Halit'ten tazminat alarak boşanmak için ona ayarlamaya bir kadın aramaktadır. Bunun için o restorana gittiğinde Yıldız'ı görür, onu gözüne kestirir ve ona bunu yapmak için para teklif eder. Bu saatten sonra Yıldız, hayallerine yaklaşmışken Ender, hiç ummadığı bir olaya yakınlaşmaktadır.
YASAK ELMA OYUNCULARI
Talat Bulut Halit Argun
Şevval Sam Ender Çelebi
Eda Ece Yıldız
Sevda Erginci Zeynep Yılmaz
Onur Tuna Alihan Taşdemir
Şafak Pekdemir Zehra Argun
Nesrin Cavadzade Şahika Ekinci
Barış Kılıç Kaya Ekinci
Tuvana Türkay Ayşe/Leyla Çelebi
Gökhan Alkan Kerim İncesu
Erdal Özyağcılar Hasan Ali Kuyucu
Berk Oktay Çağatay Kuyucu
Biran Damla Yılmaz Kumru Yıldırım
Murat Aygen Doğan Yıldırım
Nehir Erdoğan Julia Moran
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