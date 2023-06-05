Yasak Elma'nın final bölümü ne zaman? Yasak Elma bitiyor mu? Yasak Elma'nın son bölümünde neler yaşanacak?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 18:27

Güncelleme: 05.06.2023 - 18:27

Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma 6 sezon sürdü.

YASAK ELMA'NIN FİNAL BÖLÜMÜ'NDE NELER OLACAK?

Caner ve Kumru’nun düğün günü Caner ortadan kaybolur. Yıldız’ ın başına gelen sürpriz bir olay sonunda herkesin hayati değişecektir. Ender ve Yıldız’ın hikayesi iki sene sonra devam eder.

YASAK ELMA'NIN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yasak Elma final bölümüyle 5 Haziran Pazartesi saat 20.00'de!

YASAK ELMA'NIN KONUSU

Dizi, Halit Argun adındaki büyük bir iş insanının karısı Ender'in onu aldatması ile başlamaktadır. Ender, evliliğinden sıkılmıştır ve Halit'i Sinan adındaki bir doktorla aldatmaktadır. Yıldız ise; babası hapishanede, annesi falcı, eğitimini tamamlayamamış, kardeşi üniversiteye gitmiş ve ünlü bir restoranda karşılama görevlisi olarak çalışıp kardeşiyle kaldığı evin kirasını ödemeye çalışan bir kızdır. Gençliğinden beri hep lüks hayatı hayal etmiştir. Yıldız'ın kardeşi Zeynep ise, kardeşinin aksine üniversiteyi bitirmiş ve Halit'in ortağı Alihan Taşdemir'in şirketinde çalışmaktadır. Zeynep ve Alihan'ın arasında zamanla bir yakınlaşma olur. Ender, Halit'ten tazminat alarak boşanmak için ona ayarlamaya bir kadın aramaktadır. Bunun için o restorana gittiğinde Yıldız'ı görür, onu gözüne kestirir ve ona bunu yapmak için para teklif eder. Bu saatten sonra Yıldız, hayallerine yaklaşmışken Ender, hiç ummadığı bir olaya yakınlaşmaktadır.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Talat Bulut Halit Argun

Şevval Sam Ender Çelebi

Eda Ece Yıldız

Sevda Erginci Zeynep Yılmaz

Onur Tuna Alihan Taşdemir

Şafak Pekdemir Zehra Argun

Nesrin Cavadzade Şahika Ekinci

Barış Kılıç Kaya Ekinci

Tuvana Türkay Ayşe/Leyla Çelebi

Gökhan Alkan Kerim İncesu

Erdal Özyağcılar Hasan Ali Kuyucu

Berk Oktay Çağatay Kuyucu

Biran Damla Yılmaz Kumru Yıldırım

Murat Aygen Doğan Yıldırım

Nehir Erdoğan Julia Moran



