'Yasak Elma' seçim sonrası yayınlanacak mı?

Yayınlanma: 17.04.2023 - 12:22

Güncelleme: 17.04.2023 - 12:22

Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan Yasak Elma dizisi, yeni bir değişiklik olmazsa 29 Mayıs Pazartesi akşamı 187'nci bölümüyle ekrana veda edecek.

Medyapım imzalı dizinin 14 Mayıs’taki genel seçimlerin sonrası yayınlanıp yayınlanmayacağı da netlik kazandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanalın aldığı karara göre, dizinin yeni bölümü 15 Mayıs’ta ekrana gelecek.

Ayrıca dizinin yeni bölümüne Merve Ulukanoğlu konuk oldu. Dizinin 172'nci bölüme Berrak karakteriyle dahil olan Ulukanoğlu, Ata’nın (Utku Ateş) ünlü bir dizi yıldızı olan komşusuna hayat verecek.

Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı dizinin senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme aldı.