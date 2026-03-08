Yedi Bela Hüsnü filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Filmin senaristliğini Ahmet Üstel üstleniyor. Peki, Yedi Bela Hüsnü filminin konusu ne? Yedi Bela Hüsnü filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yedi Bela Hüsnü, sevdiği kızın kalbini kazanmak için kabadayı olmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Hüsnü, kalbini mahallenin güzel kızı Hüsniye’ye kaptırır. Ama ne yazık ki hisleri karşılıklı değildir. Genç kızın kalbini kazanmaya çalışan Hüsnü, arkadaşı Cemal’den kendisine yardım etmesini ister. Hüsnü, Cemal’in verdiği taktikleri harfiyen yerine getirse de sonuçta değişen bir şey olmaz. Bu sırada Hüsniye’nin yaşadığı mahallenin tapuları, türlü oyunlarla Malik adındaki bir adama geçmiştir. Malik, mahallede yaşayanlardan kısa sürede evlerini boşaltmalarını isteyince insanlar ne yapacaklarını şaşırır. Herkes yaşananlara karşı çıkabilecek bir babayiğidin çıkmasını beklemektedir. Hüsnü de arkadaşlarının gazıyla hem mahalleliyi yaşadığı sorundan kurtarmak hem de Hüsniye’nin bu sayede kalbini kazanmak için kabadayı olmaya çalışır. Ancak bu durum onun peşine kiralık katilin düşmesine neden olacaktır.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Şevket Altuğ

Oya Aydoğan

Ali Şen

Atilla Ergün

Belkıs Dilligil

Yaşar Şener

Hakkı Kıvanç

Ajlan Aktuğ

Süheyl Egriboz

Sönmez Yıkılmaz

Çetin Başaran

Necati Er

Selahattin Fırat

Cevdet Balıkçı

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yedi Bela Hüsnü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.