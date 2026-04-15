Yeraltı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Yeraltı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YERALTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Paşa’nın yaşadığı kayıp, herkesin hayatını derinden sarsar. Onu hayata döndürmek isteyenler bir yanda, acısıyla baş başa kalmak isteyen Paşa diğer yandadır. Bozo’nun sert yüzleşmesi ve Ceylan’ın kalpten gelen sözleri, Paşa’yı geri dönülmez bir kararın eşiğine getirir.

Öte yandan Ceylan için bastırdığı duygular yeniden su yüzüne çıkar. Verdiği kararların arkasında durmaya çalışsa da, kalbinin yönü onu bambaşka bir yere çekmektedir.

Sultan ile Haydar Ali arasında ise kırılgan bir denge kurulmaya çalışılır. Söylenenler kadar söylenmeyenlerin de ağırlaştığı bu ilişkide, atılacak tek bir adım her şeyi değiştirebilecek güce sahiptir.

Azize cephesinde ise dengeler kökten değişir. Avrupa’dan gelen misafir, yalnızca bir ziyaretçi değil, savaşın seyrini değiştirecek yeni bir güç olarak sahneye çıkar.

Kartal’ın gelişi, Yeraltı’nda kimin ne kadar güçlü olduğunu yeniden belirleyecektir.

YERALTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Sultan’ın elinde tuttuğu yüzükle Ceylan’ın karşısına çıkmasıyla gerilim zirveye taşınır. Yüzüğün Ceylan’ın çekmecesinde bulunması, onu hazırlıksız yakalarken yeni bir yalanın kapısını aralar.

Ceylan bir yandan durumu toparlamaya çalışırken, diğer yandan Haydar Ali ile kaçınılmaz bir yüzleşmenin içine sürüklenir. Aralarındaki konuşma giderek sertleşirken, Ceylan’ın sorgulayıcı tavrı, bastırdığı duyguların artık kontrol edilemez hale geldiğini gösterir.

Öte yandan Sultan ile Haydar Ali arasında yeniden filizlenen yakınlık, bu karmaşık dengeyi daha da hassas bir noktaya taşır. Haydar Ali’nin attığı adım, bu ilişkinin bambaşka bir yöne evrilebileceğinin sinyalini verir.

Ancak perde arkasında çok daha tehlikeli bir oyun kurulmaktadır. Hamit cephesinde atılan adımlar ve Bozo’nun verdiği talimat, açık bir çatışmanın fitilini ateşler.

Kartal’ın gölgesi giderek büyürken, Yeraltı’nda herkes daha sert, daha acımasız bir oyunun içine çekilir.

Bu kez yüzleşmeler kaçınılmazdır.

Ve hiçbir yalan sonsuza kadar saklı kalmaz.

YERALTI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yeraltı dizisinin 12. bölümü 15 Nisan Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.