Yeşil Yol filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yeşil Yol filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 20:22

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 20:22

Yeşil Yol (The Green Mile), yönetmenliğini ve senaristliğini Frank Darabont'ın üstlendiği, 1999 yapımlı bir dram filmidir.

YEŞİL YOL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yeşil Yol, bir hapishane görevlisi ile bir mahkumun öyküsünü anlatıyor.

Yeşil Yol, bir hapishane görevlisi ile bir mahkumun öyküsünü anlatıyor. Paul Edgecomb'un hapishanedeki görevi, idama mahkum edilen mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. Çalıştığı yıllar içerisinde yüzlerce mahkumu idam etmiştir. Bir gün John Coffey isimli korkutucu görünümlü bir adamla tanışır. Ancak Coffey'in bu ürkütücü görünümünün altında oldukça saf bir ruh yatmaktadır. Coffey, iki küçük kız çocuğunun katil davasında yargılanmaktadır. Coffey'in günden güne gün yüzüne çıkan dünya ötesi güçleri, karakteri hakkında yeni ipuçlarını anbean ortaya çıkaracaktır.

YEŞİL YOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hanks

David Morse

Michael Clarke Duncan

Barry Pepper

Bonnie Hunt

YEŞİL YOL FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yeşil Yol filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlenmiştir.