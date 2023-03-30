'Yıldız De Bana' yarışması ne zaman başlayacak? 'Yıldız De Bana' jüri üyeleri kim?

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 17:23

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 17:23

Yıldızlara giden yolun kapıları Kanal D'de açılıyor! "Bende yıldız kumaşı var" diyenler, Kanal D ekranlarında yepyeni bir yarışma başlıyor.

'YILDIZ DE BANA' JÜRİ ÜYELERİ KİM?



Yıldız De Bana'nın jüri koltuğunda Büşra Pekin, Zafer Algöz ve Hülya Avşar bulunuyor. Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın üstlendiği Yıldız De Bana programının sunuculuğunu ise Tansel Öngel yapıyor.

'YILDIZ DE BANA' YARIŞMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekran başındaki seyircilere eğlenceli vakit geçirtecek, 9 kadın 9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacının yarışacağı, Pastel Yapım imzalı program “Yıldız De Bana” canlı yayınla 31 Mart yarın akşam saat 20.00’de Kanal D’de…



