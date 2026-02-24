Yukarıdaki Tehlike 3 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Liam O'Donnell üstleniyor. Peki, Yukarıdaki Tehlike 3 filminin konusu ne? Yukarıdaki Tehlike 3 filminin oyuncuları kim?

YUKARIDAKİ TEHLİKE 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir virüs, dünyada ikamet eden dost canlısı uzaylıları inanlara karşı düşman yapmıştır. Çare olarak da Kaptan Rose Corley, insanlıktan geriye kalanları kurtarmak için bir grup paralı askerle uzaylıların dünyasına göreve çıkar.

YUKARIDAKİ TEHLİKE 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rhona Mitra

Lindsey Morgan

James Cosmo

Alexander Siddig

Daniel Bernhardt

Jonathan Howard

YUKARIDAKİ TEHLİKE 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yukarıdaki Tehlike 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.