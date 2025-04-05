Yayınlanma: 05.04.2025 - 21:25

Güncelleme: 05.04.2025 - 21:25

atv ekranlarının yeni dizisi Zembilli'nin neden final yaptığı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Zembilli bitti mi? Zembilli dizisi final mi yaptı? İşte ayrıntılar...

ZEMBİLLİ FİNAL Mİ YAPTI?

Zembilli 13. final bölümü ile ekranlara veda etti.

ZEMBİLLİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabası olan Zembilli kasabası, mahallenin hırçın delikanlısı Murad'ın askerden izinli dönüşüyle birlikte şenlenir. Murad yıllardır sevdiği Esma'ya görücü geleceğini öğrenmesiyle birlikte hızlıca sözlenip görev yerine döner.

ZEMBİLLİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Zembili dizisinin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi oyuncular yer alıyor.

ZEMBİLLİ DİZİSİNİN FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kadir, Nuran'ın gidişiyle dağılmıştır ama bunu kabul etmez. Adem ve Fidan ise heyecanlı bir düğün hazırlığı içindedirler. Tam da bu sırada Şükran, abisinin borcundan dolayı gelen haciz kararıyla büyük bir üzüntü yaşar. Tarık bulduğu defineyi müzeye götürmeye karar verir. Zembilli bayram sabahına uyanır. Bayram namazı, ardından bayramlaşmalar yapılır. Kadir ve İshak ramazan davulcusu olarak bahşiş toplamaya çıkarlar, fakat onları bir sürpriz beklemektedir. Daha sonra Kadir davulunu alıp Refik'in evinin yolunu tutar, Nuran'la konuşmak ister. Nuran ise Kadir'e son kararını söyler. Vahit için de büyük gün gelmiştir, imamlık sınavlarına girer ve sonucu merakla beklemektedir. Tüm bunlar yaşanırken Kadir'in bedbaht hali herkese dert olur. Tarık, Kadir için bir plan yapar. Kadir, Adem ve Fidan'ın düğününde Nuran'ı tekrar kaçıracaktır.