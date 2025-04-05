Henüz 8 bölüm yayımlanmıştı... Final kararı gecikmedi!

Son dönemde final kararı alan dizilere bir yenisi daha eklendi. atv'nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor.

Henüz 8 bölüm yayımlanmıştı... Final kararı gecikmedi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 21:15

Piyasa, Yalı Çapkını, Zembilli gibi dizilerin finallerinin ardından atv'nin iddialı dizisi de ekranlara veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre atv ekranlarında henüz 8 bölümü yayımlanmış olan Kardelenler dizisinden beklenmeyen bir final kararı geldi. 13 Nisan'da ekranlara gelecek olan 10. bölümüyle dizi final yapacak. 

Dizinin kadrosunda Barış Falay, Uğur Uzunel, Ahmet Haktan Zavlak, Serhat Kılıç, Ece Yaşar, Edip Tepeli ve Ahu Yağtu gibi isimler yer alıyor.

Emekli devlet memuru Arif'in kalp krizi geçirmesiyle birlikte işe yaramaz çocuklarının annelerini huzur evine kaldırması ve beraberinde gelişen olayları takip eden dizinin yönetmenliğini Serkan Birinci üstleniyor.


Etiketler: #ATV #kardelenler dizi #final

İlgili Haberler

Ünlü isimleri televizyon ekranlarına döndürmüştü... Rekortmen iki diziden beklenmeyen final kararı!

Ünlü isimleri televizyon ekranlarına döndürmüştü... Rekortmen iki diziden beklenmeyen final kararı!
Halil Sezai ekranlara geri dönüyor: 'İncir Reçeli 3' geliyor!

Halil Sezai ekranlara geri dönüyor: 'İncir Reçeli 3' geliyor!
Ekranlara geri dönüyor: Beyaz Show’un yeni sezonu için tarih verildi!

Ekranlara geri dönüyor: Beyaz Show’un yeni sezonu için tarih verildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler