Henüz 8 bölüm yayımlanmıştı... Final kararı gecikmedi!
Son dönemde final kararı alan dizilere bir yenisi daha eklendi. atv'nin iddialı dizisi ekranlara veda ediyor.
Piyasa, Yalı Çapkını, Zembilli gibi dizilerin finallerinin ardından atv'nin iddialı dizisi de ekranlara veda ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre atv ekranlarında henüz 8 bölümü yayımlanmış olan Kardelenler dizisinden beklenmeyen bir final kararı geldi. 13 Nisan'da ekranlara gelecek olan 10. bölümüyle dizi final yapacak.
Dizinin kadrosunda Barış Falay, Uğur Uzunel, Ahmet Haktan Zavlak, Serhat Kılıç, Ece Yaşar, Edip Tepeli ve Ahu Yağtu gibi isimler yer alıyor.
Emekli devlet memuru Arif'in kalp krizi geçirmesiyle birlikte işe yaramaz çocuklarının annelerini huzur evine kaldırması ve beraberinde gelişen olayları takip eden dizinin yönetmenliğini Serkan Birinci üstleniyor.
Etiketler: #ATV #kardelenler dizi #final
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