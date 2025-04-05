Piyasa dizisi final mi yapıyor? Piyasa dizisinin final bölümü ne zaman?
Piyasa dizisinin final bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Piyasa dizisi final mi yapıyor? Piyasa dizisinin final bölümü ne zaman?
Piyasa dizisi ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Piyasa dizisinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Peki, Piyasa dizisi final mi yapıyor? Piyasa dizisinin final bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...
PİYASA DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, ihanet ve güç mücadelesinin gölgesinde, sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyanın hikayesini anlatıyor.
PİYASA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Alp Navruz
İlayda Alişan
Zuhal Olcay
Yurdaer Okur
Damla Colbay
Fırat Altunmeşe
Vural Şahanoğlu
Aydan Burhan
Asya Kasap
Halil Demir
Hilmi Ahiska
Metehan Parıltı
PİYASA DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANDI?
Piyasa dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarındaki yerini aldı.
PİYASA DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Piyasa dizisinin final bölümü 5 Nisan Cumartesi günü yayımlanacak.
PİYASA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?
Sette çıkan kargaşa, olaya Adar’ın da dahil olmasıyla karakola taşınır. Kenan, Münevver’i koruyabilmek adına şikayetini geri çekmek istemez. Münevver ve Kenan’ı sürekli yan yana görmek Adar’ı dönüşü olmayan bir yola sokar.
Ahsen ve Keriman arasındaki kavga gittikçe büyürken Münevver kendini baba evinde bulur. Münevver, yaşadıklarının yansımalarıyla yüzleşirken Kenan Münevver’in peşindedir.Kenan’dan gelen bir teklif, Münevver’in en çaresiz anında bütün olayların seyrini değiştirir.
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