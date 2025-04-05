Yayınlanma: 05.04.2025 - 19:13

Güncelleme: 05.04.2025 - 19:13

Piyasa dizisi ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Piyasa dizisinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Peki, Piyasa dizisi final mi yapıyor? Piyasa dizisinin final bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

PİYASA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, ihanet ve güç mücadelesinin gölgesinde, sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyanın hikayesini anlatıyor.

PİYASA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Alp Navruz

İlayda Alişan

Zuhal Olcay

Yurdaer Okur

Damla Colbay

Fırat Altunmeşe

Vural Şahanoğlu

Aydan Burhan

Asya Kasap

Halil Demir

Hilmi Ahiska

Metehan Parıltı

PİYASA DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANDI?

Piyasa dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarındaki yerini aldı.

PİYASA DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Piyasa dizisinin final bölümü 5 Nisan Cumartesi günü yayımlanacak.

PİYASA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sette çıkan kargaşa, olaya Adar’ın da dahil olmasıyla karakola taşınır. Kenan, Münevver’i koruyabilmek adına şikayetini geri çekmek istemez. Münevver ve Kenan’ı sürekli yan yana görmek Adar’ı dönüşü olmayan bir yola sokar.

Ahsen ve Keriman arasındaki kavga gittikçe büyürken Münevver kendini baba evinde bulur. Münevver, yaşadıklarının yansımalarıyla yüzleşirken Kenan Münevver’in peşindedir.Kenan’dan gelen bir teklif, Münevver’in en çaresiz anında bütün olayların seyrini değiştirir.