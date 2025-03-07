Zembilli dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? 28 Şubat'ta Zembilli dizisinin yeni bölümünde ne olacak?

Yayınlanma: 07.03.2025 - 22:06

Güncelleme: 07.03.2025 - 22:06

atv ekranlarının yeni dizisi Zembilli'nin yeni bölümünde neler olacağı ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Zembilli dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Zembilli dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Zembilli’nin merakla beklenen yeni bölümü 7 Mart Cuma günü atv ekranlarındaki yerini alacak.

ZEMBİLLİ YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Adem nikah salonuna gider ve Fidan'a gerçeği açıklamak zorunda kalır. Didem babasına, Tarık'la birbirlerini sevdiklerini söyleyince Tarık bu yalandan kurtulamayacağını düşünür ve kaçar. Adamlarıyla Tarık'ın evine giden Erol'u burada bir sürpriz beklemektedir. Esma, İlyas'la evlenmeyi kabul etmiştir ancak bir şartı vardır. İlyas'ın Adem'le ilgili şartını duyan Esma öfkelenir. Kadir ve Nuran'ın evini düzenlemek, eksiklerini gidermek için herkes seferber olur. Zembilli kasabasında ramazan heyecanı başlamıştır. Tüm kasabalı geleneksel ilk iftarını kasaba meydanında yapar, ancak iftardan sonra Adem'i ve kasabalıyı korkunç bir olay beklemektedir.

ZEMBİLLİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Adem, İlyas'ın serbest kaldığını öğrenip kapısına dayanınca Adem ve İlyas birbirine girerler. Adem ve Fidan ailelerinden habersiz evlenmeye karar verirler. Kadir ve Nuran ise yeni hayatları için ev arayışındalar. Düğünden kaçıp Tarık, Kadir, Vahit ve İshak'ın başına bela olan kaçak gelin Didem, kasabada kayıplara karışır. Mafya babası olan Erol, kızını bulmaya Zembilli kasabasına gelir ve çalgıcıları ararken Kadir'in fırını öğrenir. Fırına gider ve Nuran'ı kaçırır. Nuran'ı kurtarmak için operasyon planlayan Kadir ve arkadaşları, Bekir ve Refik'i de orada görünce şaşırırlar. Adem, Fidan'la nikaha gitmek üzereyken hiç beklemediği bir haber alır.