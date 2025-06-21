Zeytin Ağaçları Altında filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Abbas Kiyarüstemi üstleniyor. Peki, Zeytin Ağaçları Altında filminin konusu ne? Zeytin Ağaçları Altında filminin oyuncuları kim?

ZEYTİN AĞAÇLARI ALTINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

1990 İran depremi sonrasında, Kuzey İran'da geçer. Yönetmenin Deprem Üçlemesinin (Köker Üçlemesi) bu son filmi, kendisi de ilk film Arkadaşımın Evi Nerede'nin çekim öyküsüne dayanan ikinci film Ve Yaşam Sürüyor'un yapım öyküsüyle ilgilidir.

ZEYTİN AĞAÇLARI ALTINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Farhad Kheradmand

Hossein Rezai

Mohamad Ali Keshavarz

Zarifeh Shiva

ZEYTİN AĞAÇLARI ALTINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zeytin Ağaçları Altında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.