Yayınlanma: 13.09.2023 - 09:54

Güncelleme: 13.09.2023 - 09:54

Zirvenin Ateşi (Summit Fever) filminin yönetmen koltuğunda Julian Gilbey oturuyor. Senaristliğini ise yine Julian Gilbey üstleniyor. Peki, Zirvenin Ateşi filminin konusu ne? Zirvenin Ateşi filminin oyuncuları kim?

ZİRVENİN ATEŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünyanın en zorlu üçlü dağlarına tırmanmaya yönelik cüretkar bir rüya, ölümcül bir fırtına dağcıları zirvenin yakınında yakalayıp tüm kurtarma umutlarını kestiğinde, bir grup arkadaş için kısa sürede korkunç bir kabusa dönüşür. Bahisler onlara karşı yığılmışken, arkadaşlar gerekli her yolu kullanarak kendilerini kurtarmak için birbirlerine güvenmek zorunda kalırlar.

ZİRVENİN ATEŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Freddie Thorp (Michael)

Michel Biel (Jean-Pierre)

Mathilde Warnier (Isabelle)

Theo Christine (Rudi)

Ryan Phillippe (Leo)

Hannah New (Natascha)

Jocelyn Wedow (Béa)

Jacopo Carter (Angelo)

Gianmarco Saurino (Tino)

Thomas Ancora (Damien Roux)

Jake Meniani (Claude)

Régis Romele (Mr Beaudin)

Nancy Tate (Mrs Beaudin)

Laura Ferries (Lucy)

Rupert Procter (Michael's Dad)

Nick Nevern (David)

ZİRVENİN ATEŞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zirvenin Ateşi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.