TV yayın akışı 13 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Eylül Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dönence
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bambaşka Biri
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çöp Adam
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Dilek Taşı
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:30 Kavak Yelleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İncir Ağacı
07:25 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:55 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3'te 3
01:35 Türk İşi Dondurma
03:30 Seksenler
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yabani
13.30 En Hamarat Benim
16:00 Bu Tabak Kimin?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
22:30 Yabani
01:00 Bambaşka Biri
03:00 Bu Tabak Kimin
05:45 Kefaret
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Zirve Ateşi
02:15 Zirve Ateşi
04:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
05:30 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çöp Adam
20:00 Çöp Adam
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
23:20 Aldatmak
02:50 Mutfak Bahane
04:50 Kalp Yarası
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak
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