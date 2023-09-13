TV yayın akışı 13 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2023 Çarşamba, 09:46
<p><strong>Çarşamba</strong> gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Eylül Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Bambaşka Biri</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çöp Adam</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Safir</p>

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Eylül Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Bambaşka Biri

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çöp Adam

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Safir

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dönence</p> <p>00:15 Dilek Taşı</p> <p>02:30 Çemberimde Gül Oya</p> <p>04:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

00:15 Dilek Taşı

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:30 Kavak Yelleri

Player Alanı
<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 İncir Ağacı</p> <p>07:25 Kalk Gidelim</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:55 Diriliş "Ertuğrul"</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>00:15 3'te 3</p> <p>01:35 Türk İşi Dondurma</p> <p>03:30 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İncir Ağacı

07:25 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:55 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:15 3'te 3

01:35 Türk İşi Dondurma

03:30 Seksenler

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:00 Yabani</p> <p>13.30 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Bu Tabak Kimin?</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Bambaşka Biri</p> <p>22:30 Yabani</p> <p>01:00 Bambaşka Biri</p> <p>03:00 Bu Tabak Kimin</p> <p>05:45 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yabani

13.30 En Hamarat Benim

16:00 Bu Tabak Kimin?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

22:30 Yabani

01:00 Bambaşka Biri

03:00 Bu Tabak Kimin

05:45 Kefaret

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Zirve Ateşi</p> <p>02:15 Zirve Ateşi</p> <p>04:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Zirve Ateşi

02:15 Zirve Ateşi

04:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Kiralık Aşk</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Yüksek Sosyete</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Çöp Adam</p> <p>20:00 Çöp Adam</p> <p>00:30 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>03:00 Erkenci Kuş</p> <p>05:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çöp Adam

20:00 Çöp Adam

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Safir</p> <p>23:20 Aldatmak</p> <p>02:50 Mutfak Bahane</p> <p>04:50 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

23:20 Aldatmak

02:50 Mutfak Bahane

04:50 Kalp Yarası

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

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