Aşk Zamanı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2000 yılında vizyona giren Aşk Zamanı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Aşk Zamanı filminin konusu ne? Aşk Zamanı filminin oyuncuları kim? Aşk Zamanı filminin IMDb puanı kaç?
Aşk Zamanı (In the Mood for Love), yönetmenliğini ve senaristliğini Wong Kar-Wai'nin üstlendiği, 2000 yapımlı bir dram filmidir.
AŞK ZAMANI FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, komşu olan evli bir kadın ile evli bir erkeğin arasında oluşan bağı konu ediyor.
60’lı yılların Hong Kong’unda Chow yerel bir gazetenin yazı işlerinden sorumludur. Eşi ile birlikte evlerini genellikle Şangaylıların yaşadıkları bir binaya taşırlar. O esnada onlar gibi binaya yeni taşınan bir çift daha vardır Li Chun ve eşi. Li-Chun ve Chow eşlerinin işte oldukları zamanlarda birlikte vakit geçirmeye başlarlar. Aslında ikisinin eşleri arasında da bir ilişki vardır ve aldatılmaktadırlar.
AŞK ZAMANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ah-In Yoo
Steven Yeun
Jeon Jong-seo
AŞK ZAMANI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Aşk Zamanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlenmiştir.
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