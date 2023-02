Aşk Zamanı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:16

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 12:16

Aşk Zamanı (In the Mood for Love), yönetmenliğini ve senaristliğini Wong Kar-Wai'nin üstlendiği, 2000 yapımlı bir dram filmidir.

AŞK ZAMANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, komşu olan evli bir kadın ile evli bir erkeğin arasında oluşan bağı konu ediyor.

60’lı yılların Hong Kong’unda Chow yerel bir gazetenin yazı işlerinden sorumludur. Eşi ile birlikte evlerini genellikle Şangaylıların yaşadıkları bir binaya taşırlar. O esnada onlar gibi binaya yeni taşınan bir çift daha vardır Li Chun ve eşi. Li-Chun ve Chow eşlerinin işte oldukları zamanlarda birlikte vakit geçirmeye başlarlar. Aslında ikisinin eşleri arasında da bir ilişki vardır ve aldatılmaktadırlar.

AŞK ZAMANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ah-In Yoo

Steven Yeun

Jeon Jong-seo

AŞK ZAMANI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Aşk Zamanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlenmiştir.