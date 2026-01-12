Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (A Good Day to Die Hard) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin konusu ne? Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin oyuncuları kim?

Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin yönetmen koltuğunda John Moore oturuyor. Filmin senaristliğini Skip Woods üstleniyor. Peki, Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin konusu ne? Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

Image

ZOR ÖLÜM 5 FİLMİNİN KONUSU NE?

John McClane 20 seneden fazladır New York emniyet güçlerine bağlı olarak hizmet veren ve terörist grupları yok etmesiyle ünlü bir polistir. Bu yüzden de dünyanın dört bir köşesindeki teröristlerin can düşmanıdır. Rus mafya lideri hapisten kaçınca McClane, rotasını Rusya'ya çevirir; Rus yeraltı dünyası ile olan tek bağlantısı ise Komorov adında bir Rus'tur.

Fakat Amerikalıları pek de sevmeyen bu ülkede, gizli görev esnasında karşısında oğlu Jack'i görünce daha da şaşıracaktır. John, oğlunun sandığından daha yetenekli olduğunu ve Rus mafyasını köşeye kıstırmak üzere olduğunu fark eder. Aynı dönemde Sovyet ordu kuvvetleri de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadırlar. Baba-oğul, kaçak mafya liderine karşı sert ve delice bir savaşa girişeceklerdir.

ZOR ÖLÜM 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Jai Courtney

Sebastian Koch

Mary Elizabeth Winstead

Yuliya Snigir

Radivoje Bukvic

Cole Hauser

Amaury Nolasco

Roman Luknar 

Pavel Lychnikoff 

Melissa Tang 

Rico Simonini 

April Grace 

Cooper Thornton 

Megalyn Echikunwoke 

Iván Kamarás 

Attila Árpa 

Nikolett Barabas

ZOR ÖLÜM 5 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.

