Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin yönetmen koltuğunda John Moore oturuyor. Filmin senaristliğini Skip Woods üstleniyor. Peki, Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin konusu ne? Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

ZOR ÖLÜM 5 FİLMİNİN KONUSU NE?

John McClane 20 seneden fazladır New York emniyet güçlerine bağlı olarak hizmet veren ve terörist grupları yok etmesiyle ünlü bir polistir. Bu yüzden de dünyanın dört bir köşesindeki teröristlerin can düşmanıdır. Rus mafya lideri hapisten kaçınca McClane, rotasını Rusya'ya çevirir; Rus yeraltı dünyası ile olan tek bağlantısı ise Komorov adında bir Rus'tur.

Fakat Amerikalıları pek de sevmeyen bu ülkede, gizli görev esnasında karşısında oğlu Jack'i görünce daha da şaşıracaktır. John, oğlunun sandığından daha yetenekli olduğunu ve Rus mafyasını köşeye kıstırmak üzere olduğunu fark eder. Aynı dönemde Sovyet ordu kuvvetleri de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadırlar. Baba-oğul, kaçak mafya liderine karşı sert ve delice bir savaşa girişeceklerdir.

ZOR ÖLÜM 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Jai Courtney

Sebastian Koch

Mary Elizabeth Winstead

Yuliya Snigir

Radivoje Bukvic

Cole Hauser

Amaury Nolasco

Roman Luknar

Pavel Lychnikoff

Melissa Tang

Rico Simonini

April Grace

Cooper Thornton

Megalyn Echikunwoke

Iván Kamarás

Attila Árpa

Nikolett Barabas

ZOR ÖLÜM 5 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.