Tehlikeli Bölge filminin konusu ne? Tehlikeli Bölge filminin oyuncuları kim?
Tehlikeli Bölge (Banlieue 13 - Ultimatum) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tehlikeli Bölge filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tehlikeli Bölge filminin konusu ne? Tehlikeli Bölge filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Tehlikeli Bölge filminin yönetmen koltuğunda Patrick Alessandrin oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson ve Bibi Naceri üstleniyor. Peki, Tehlikeli Bölge filminin konusu ne? Tehlikeli Bölge filminin oyuncuları kim?
TEHLİKELİ BÖLGE FİLMİNİN KONUSU NE?
Pierre Morel'in yönettiği Luc Besson'un senaryo yazarlarından biri olduğu, 2010'da Fransa'da geçen bir aksiyon. Film, giriş ve çıkışları polis tarafından denetlenen ancak içeride bağımsız çetelerden oluşan bir bölge olan Banlieue 13'te büyümüş Leito ile yasaların herkese karşı eşit uygulanmasından yana olan Damien'ın yollarının kesişmesi sonucu bölgedeki en büyük çete lideri Taha'ya karşı giriştikleri mücadeleyi konu alıyor.
TEHLİKELİ BÖLGE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Daniel Duval
Philippe Torreton
Cyril Raffaelli
David Belle
Élodie Yung
Igor Skreblin
Moussa Maaskri
Jean-Gilles Barbier
Philip Hersh
Denis Braccini
Francis Coffinet
Gérald Nguyen Ngoc
Alaa Oumouzoune
Xavier de Guillebon
Frans Boyer
Christian Sinniger
TEHLİKELİ BÖLGE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tehlikeli Bölge filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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