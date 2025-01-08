Yayınlanma: 08.01.2025 - 17:22

Güncelleme: 08.01.2025 - 17:22

Tehlikeli Bölge filminin yönetmen koltuğunda Patrick Alessandrin oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson ve Bibi Naceri üstleniyor. Peki, Tehlikeli Bölge filminin konusu ne? Tehlikeli Bölge filminin oyuncuları kim?

TEHLİKELİ BÖLGE FİLMİNİN KONUSU NE?

Pierre Morel'in yönettiği Luc Besson'un senaryo yazarlarından biri olduğu, 2010'da Fransa'da geçen bir aksiyon. Film, giriş ve çıkışları polis tarafından denetlenen ancak içeride bağımsız çetelerden oluşan bir bölge olan Banlieue 13'te büyümüş Leito ile yasaların herkese karşı eşit uygulanmasından yana olan Damien'ın yollarının kesişmesi sonucu bölgedeki en büyük çete lideri Taha'ya karşı giriştikleri mücadeleyi konu alıyor.

TEHLİKELİ BÖLGE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daniel Duval

Philippe Torreton

Cyril Raffaelli

David Belle

Élodie Yung

Igor Skreblin

Moussa Maaskri

Jean-Gilles Barbier

Philip Hersh

Denis Braccini

Francis Coffinet

Gérald Nguyen Ngoc

Alaa Oumouzoune

Xavier de Guillebon

Frans Boyer

Christian Sinniger

TEHLİKELİ BÖLGE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli Bölge filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.