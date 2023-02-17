Uçsuz Bucaksız filmin konusu nedir? Uçsuz Bucaksız filmi ne zaman vizyona girecek? Uçsuz Bucaksız filmi kaç dakika sürüyor?

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 17:12

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 17:17

Fransa ve İtalya ortak yapımı dram türündeki film, 1970'lerde Roma'da yaşayan Clara ve ailesinin hikayesini ele alıyor.

"UÇSUZ BUCAKSIZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1970’ler, Roma. Toplumsal dönüşümün, kültürel değişimin, ışıltıyla döküntünün, eskiyle yeninin arasında bir dönem, bir dünya… Clara ile Felice de çocuklarıyla birlikte Roma’nın yeni modern apartmanlarından birine taşınır. Artık birbirlerine âşık değildirler, onları bir arada tutan tek şey çocuklarıdır. En büyük çocukları Adriana, kendini erkek olarak tanımlar, ancak bu durum ailenin kırılgan bağlarını iyice zorlar. Kendi çocukluğundan esinlenen yönetmen Emanuele Crialese, “Kendimi dünyaya açmadım da, yüreğimdeki hikâyeyi açtım demek daha doğru olur. Bu benim hikâyem; annem ve kardeşlerim de içinde.” Eleştirmenlerin “capcanlı, hassas, kırılgan” sözleriyle övdüğü film, Patty Pravo ve Raffaella Carrà gibi dönemin en popüler müzisyenlerinden şarkılar ve ailenin siyah-beyaz televizyon şovlarından esinlenerek anlık mutluluğu yakaladıkları danslarla dolu, hafızalara kazınacak bir komedi-dram.

"UÇSUZ BUCAKSIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Luana Giuliani

Penélope Cruz

Vincenzo Amato

Maria Chiara Goretti

Patrizio Francioni

Penelope Nieto Conti

UÇSUZ BUCAKSIZ FİLMİ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Uçsuz Bucaksız filmi 97 dakika sürüyor.

UÇSUZ BUCAKSIZ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Uçsuz Bucaksız filmi 17 Şubat'ta vizyona giriyor.