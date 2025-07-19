Züğürt Ağa filminin yönetmen koltuğunda Nesli Çölgeçen oturuyor. Filmin senaristliğini Yavuz Turgul üstleniyor. Peki, Züğürt Ağa filminin konusu ne? Züğürt Ağa filminin oyuncuları kim?
ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNİN KONUSU NE?
Haraptar adlı köyün haşmetli ağası (Şener Şen), her gün yeni bir karı isteyen babası Abdo'yla yaşadığı yörede egemenliğini sürdürürken her şey tersine gelişir. Yanaşmalarının küçük kızıyla gerdeğe giren baba, yaşamını yitirir. Köylüler ağanın ürünlerini çalıp satarlar. Kuraklık nedeniyle topraklarını da baraj yapmak isteyen politikacılara satarak kendini kente atan ağa, burada da tutunamayacaktır. Karısına varıncaya kadar herkesin terk ettiği ağaya sadık kalan yalnızca yanaşmanın kızı Kiraz'dır.
ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Şener Şen
Erdal Özyağcılar
Nilgün Nazlı
Füsun Demirel
Can Kolukısa
Bahri Selin
Kemal İnci
Atilla Yiğit
Kadir Yılmaz
Filiz Küçüktepe
Hamdiye Turhan
Ali Osman Okumuş
Funda Çakmaktaş
Habil Yenici
Ahmet Yutmaz
Ali Rıza Canoluk
ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Züğürt Ağa filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlendi.