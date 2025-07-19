Züğürt Ağa filminin yönetmen koltuğunda Nesli Çölgeçen oturuyor. Filmin senaristliğini Yavuz Turgul üstleniyor. Peki, Züğürt Ağa filminin konusu ne? Züğürt Ağa filminin oyuncuları kim?

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNİN KONUSU NE?

Haraptar adlı köyün haşmetli ağası (Şener Şen), her gün yeni bir karı isteyen babası Abdo'yla yaşadığı yörede egemenliğini sürdürürken her şey tersine gelişir. Yanaşmalarının küçük kızıyla gerdeğe giren baba, yaşamını yitirir. Köylüler ağanın ürünlerini çalıp satarlar. Kuraklık nedeniyle topraklarını da baraj yapmak isteyen politikacılara satarak kendini kente atan ağa, burada da tutunamayacaktır. Karısına varıncaya kadar herkesin terk ettiği ağaya sadık kalan yalnızca yanaşmanın kızı Kiraz'dır.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şener Şen

Erdal Özyağcılar

Nilgün Nazlı

Füsun Demirel

Can Kolukısa

Bahri Selin

Kemal İnci

Atilla Yiğit

Kadir Yılmaz

Filiz Küçüktepe

Hamdiye Turhan

Ali Osman Okumuş

Funda Çakmaktaş

Habil Yenici

Ahmet Yutmaz

Ali Rıza Canoluk

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Züğürt Ağa filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.6 olarak belirlendi.