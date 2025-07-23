Prof. Dr. Lale Karabıyık’a Veda: Minnet ve Teşekkür

TEŞEKKÜR

Kıymetlimiz,

Sevgili eşim, kızımız, annemiz, anneannemiz,

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı,

Bursa Milletvekili, değerli akademisyen

Prof. Dr. LALE KARABIYIK’ı,

henüz 59 yaşındayken, mücadeleyle örülü bir yaşamın ardından

20 Temmuz 2025 tarihinde sonsuzluğa uğurladık.

Üniversite ve siyasi yaşamı boyunca binlerce insanın hayatına dokunan;

ilkeleriyle, vicdanıyla ve zarafetiyle sevgi ve saygı uyandıran

Lale Karabıyık, yalnızca ailesine değil, ülkesine de yürekten bağlıydı.

Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayan; arayan, mesaj gönderen

ve dualarıyla yanımızda olan tüm dostlarımıza, sevenlerine,

yol arkadaşlarına ve kamuoyuna en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Gösterdiğiniz sevgi, vefa ve dayanışma bizlere büyük bir teselli oldu,

yalnız olmadığımızı hissettirdi.

Onun anısını kalbimizde yaşatacak, asla unutmayacağız.

KARABIYIK, ERDEM ve YABAŞ AİLELERİ