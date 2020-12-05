1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
Koronavirüs sürecinde kısıtlamalarla birlikte çok sayıda vatandaş işsiz kalırken, ekonomik krizin ardından İstanbul Halk Ekmek önünde uzun kuyruklar oluştu.
Türkiye bir yandan koronavirüs bir yandan da ekonomik krizle mücadele ederken dün akşam saatlerindeki ekmek kuyrukları dikkat çekti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, Cuma saat 21:00 ile Pazar 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, vatandaşlar da kısıtlama öncesi alışverişlerini bitirmeye çalıştı.
Koronavirüs sürecinde kısıtlamalarla birlikte çok sayıda vatandaş işsiz kalırken, ekonomik krizin ardından İstanbul Halk Ekmek önünde uzun kuyruklar oluştu.
İstanbul Ümraniye’de vatandaşarın ekmeği 1 TL’ye almak için Halk Ekmek önünde saatlerce beklediği görüldü.
Kaynak: OdaTv
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