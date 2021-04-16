"128 nerede?" pankartına da para cezası kesildi

16 Nisan 2021 Cuma, 16:03

CHP'nin yurt genelinde il ve ilçe binalarına astığı "128 milyar dolar nerede?" pankartları polisler tarafından teker teker kaldırılıyor. İki gün önce CHP Niğde İl Başkanlığı binasına gelen polis ekipleri, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"nin silüeti bulunması nedeniyle pankartı kaldırırken CHP İl Başkanı Erhan Adem, "Cumhurbaşkanına hakaretten" ifade verdi.

Pankartı tekrar asacaklarını belirten Adem, bu sefer sadece üzerinde "128 nerede?" yazılı pankart astı. Yeniden parti il binasına gelen polisler, bu kez de Adem'e Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca 427 TL para cezası kesti.

"128 MİLYAR DOLAR DEMEK Kİ BÖYLE TAMAMLANACAK"

CHP'li Adem, "Bu sefer 128 rakamını sorduk. Biz tabi nereden emir, talimat alındığını biliyoruz. Bizim sizlerle bir sorunumuz yok. Türk milleti adına bu soruyu sormuştuk. Sizleri yoracağımı söyledim. Ben Türk milletinin merak ettiği soruyu sordum. Maalesef ülkemizde hukuksuzluk üst düzeyde" dedi. Tebliğ belgesini aldığını, fakat pankartı kaldırmayacağını söyleyen Adem, idari para cezasına ilişkin olarak ise, "128 milyar dolar böyle demek ki tamamlanacak" dedi.

İl Başkanı Erhan Adem’e kesilen ceza için dayanak olarak kullanılan Kabahatler Kanunu’nun 32'nci maddesi şöyle:

"Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idari para cezası verilir."

“KURUM VE ORGANLARI ZAN ALTINA BIRAKABİLECEĞİ...”

Öte yandan pankartın il binasından alınmasına ilişkin hazırlanan tutanakta, valilik kararının olduğu ifade edilirken, "...halkta kin ve nefret duygusu uyandırabileceği, devletin kurum ve organlarını zan altında bırakabileceği ve karşıt görüşlü grupları karşı karşıya getirebileceği..." yorumunun yapılmış olması da dikkat çekti.