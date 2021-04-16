Son dakika... Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması

16 Nisan 2021 Cuma, 14:49

CHP'nin gündeme getirdiği "128 milyar dolar nerede" sorusu üzerine Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan açıklama geldi.

Kavcıoğlu, döviz alım-satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017'de Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu.

- Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

- Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir.

- Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir.

- TCMB, görev ve sorumluluk alanlarındaki bilgi ve verileri uluslararası standartlar dahilinde şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır.