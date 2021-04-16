Son dakika... Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan 128 milyar dolar açıklaması geldi.
CHP'nin gündeme getirdiği "128 milyar dolar nerede" sorusu üzerine Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan açıklama geldi.
Kavcıoğlu, döviz alım-satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017'de Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzaladıklarını bildirdi.
Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:
- Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu.
- Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
- Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir.
- Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir.
- TCMB, görev ve sorumluluk alanlarındaki bilgi ve verileri uluslararası standartlar dahilinde şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır.
Video Haberler
- Ucuz diye alınıyor ancak uzmanlar uyarıyor
- Yola kan sızdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bağdat’taki bomba yüklü aracın patlama anı
- Buzdolabına ürünleri yerleştirirken bunu sakın yapmayın
- İranlı mimar kadın, eşi tarafından öldüresiye darbedildi
- Dolu tramvaya binme kavgası kamerada
- Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını meydanlarda dinlettiler
- Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye telefon
- Fabrikada patlama! Yaralılar var
- Yangına rağmen balık tutmaya devam etti
En Çok Okunan Haberler
- Oruç tutmadığı için linç edilen Pelin Akil'den açıklama
- TBMM'den geçti: Büyük zam kararı
- AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti
- Soruya verdiği yanıt için soruşturma başlatıldı
- Mahir Ünal'ın apar topar sildi!
- Son dakika... ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı
- Sergen Yalçın aşı olurken herkesi güldürdü
- Yürekler ağza gelmişti... O baba hakkında karar verildi
- Emekli amirallere ikinci operasyon
- HDP iddianamesini iade etti