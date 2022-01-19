15 saat boyunca yolda kalan yurttaş isyan etti: 'Aileler perişan'
Kar yağışı nedeniyle Osmaniye-Gaziantep Otoyolu’nda, vatandaşlar arabalarında mahsur kaldı. Durmuş Küçükoğlu, 15 saattir yolda kaldıklarını aktardı; “Aileler perişan, devlet yetkililerinden kimse gelmedi. Hasta olanlar var. Lavabo ihtiyaçlarını karşılayamıyor bayanlar. 15 saattir bir insan aç susuz ne yapabilir. Karayollarını arıyoruz, 'Allah yardımcınız olsun' diyorlar” sözleriyle yetkililerden yardım istedi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Osmaniye-Bahçe-Gaziantep Otoyolu ulaşıma kapandı. Kilometrelerce kuyruk oluştu.
Vatandaşlar dün akşam 19.00’dan bu yana aç ve susuz mahsur kaldıklarını söyledi. Hayvanlarını Gaziantep'e götürmek için yola çıktığını söyleyen Durmuş Küçükoğlu da hayvanlarının aç kaldığını ve yaşanan sıkıntıyı şöyle anlattı:
“Burası Osmaniye Bahçe otoban yoldayız.15 saattir yoldayız devlet yetkilisinden kimse gelmedi. Aileler perişan yaklaşık 50 kilometre kuyruk var. 15 saattir burada aç susuz. Bazı araçların yakıtı bitti. Kar devam ediyor. Ne yanımıza gelen var ne de açıklama var. Hasta olanlar var. Lavabo ihtiyaçlarını karşılayamıyor bayanlar. Bizim hayvanlarımız arabada perişan oldu. Birinin gelip de bize açıklama yapmasını bekliyoruz. Karayollarını, emniyeti arıyoruz. Herkes bize diyor ki ‘Allah yardımcınız olsun.’ En azından gelip Kızılay bir açıklama yapsa 15 saattir bir insan aç susuz ne yapabilir!”
İlgili Haberler
- Gaziantep Valisi açıkladı: '2 bin 800 kişi kurtarıldı, bir o kadarı hala mahsur'
- Son dakika | Gaziantep Valisi: TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor
- Özel hastanelerden COVID-19 fırsatçılığı
Video Haberler
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
En Çok Okunan Haberler
- Destici'den 'baraj' resti
- İzmir'de kara kış desteği 56 milyon TL'yi aştı
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- PCR testi karmaşası Meclis gündeminde
- Süper Lig mücadelesi yine ertelendi
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Kremlin’den Erdoğan’a 'arabuluculuk' yanıtı
- Billur Kalkavan'dan tepki çeken 'aldatılma' açıklaması
- Erdoğan'dan muhtar maaşlarına zam açıklaması
- Milli futbolcu Rusya yolcusu