15 saat boyunca yolda kalan yurttaş isyan etti: 'Aileler perişan'

19 Ocak 2022 Çarşamba, 14:46

Yoğun kar yağışı nedeniyle Osmaniye-Bahçe-Gaziantep Otoyolu ulaşıma kapandı. Kilometrelerce kuyruk oluştu.

Vatandaşlar dün akşam 19.00’dan bu yana aç ve susuz mahsur kaldıklarını söyledi. Hayvanlarını Gaziantep'e götürmek için yola çıktığını söyleyen Durmuş Küçükoğlu da hayvanlarının aç kaldığını ve yaşanan sıkıntıyı şöyle anlattı:

“Burası Osmaniye Bahçe otoban yoldayız.15 saattir yoldayız devlet yetkilisinden kimse gelmedi. Aileler perişan yaklaşık 50 kilometre kuyruk var. 15 saattir burada aç susuz. Bazı araçların yakıtı bitti. Kar devam ediyor. Ne yanımıza gelen var ne de açıklama var. Hasta olanlar var. Lavabo ihtiyaçlarını karşılayamıyor bayanlar. Bizim hayvanlarımız arabada perişan oldu. Birinin gelip de bize açıklama yapmasını bekliyoruz. Karayollarını, emniyeti arıyoruz. Herkes bize diyor ki ‘Allah yardımcınız olsun.’ En azından gelip Kızılay bir açıklama yapsa 15 saattir bir insan aç susuz ne yapabilir!”