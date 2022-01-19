Gaziantep Valisi açıkladı: '2 bin 800 kişi kurtarıldı, bir o kadarı hala mahsur'
Gaziantep'te etkili olan kar çileye dönüştü. Kar ve tipi nedeniyle araçlar yollarda, yurttaşlar ise araçlarda saatlerce mahsur kaldı.
Etkili kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu trafiğe kapandı. Açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, otoyolda kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğunu söyledi. "TAG otoyolunda ulaşım sağlanamıyor" diyen Gül, 2 bin kişinin kurtarıldığı bilgisini vermişti.
"OTOYOLUN YARISI AÇILDI"
Davut Gül, otoyoldaki sorunun yarısının çözüldüğünü, kalan kısımda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Bölgede 50 santimetre kar kalınlığına ulaşıldığını anlatan Gül, "Gaziantep ekonomik yapısı itibarıyla çok sayıda tır trafiğinin olduğu bir kent. Dolayısıyla otoyolda çok fazla tır kaldı. Bu büyük tonajlı araçların önemli bölümü yolda kaldı, bir kısmı kazaya karıştı. Bundan dolayı trafik aksaklığı söz konusu" diye konuştu.
"3-4 SAAT İÇİNDE TRAFİK AÇILACAK"
Tipi nedeniyle açılan yolların kapanabildiğini belirten Gül, şunları kaydetti:
"186 kişi hastaneye sevk edebildik. Sağlık sistemi o açıdan tam olarak çalıştı. Hastaneye gitmesi gerekip de gidemeyen tek vatandaşımız olmadı. Yolda kalan araçlar var ve araçların içerisinde kaç kişinin olduğunu tam olarak bilemiyoruz. 1780 araç, 2800 vatandaş kurtarıldı saat 10.00 itibarıyla. Bir o kadar kişinin daha yolda kaldığını düşünüyoruz. Bu tahmini bir rakam. 3-4 saat içerisinde yolun kalan kısmı trafiğe açıldığı zaman vatandaşlarımız da kurtarılmış olacak"
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