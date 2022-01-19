Gaziantep Valisi açıkladı: '2 bin 800 kişi kurtarıldı, bir o kadarı hala mahsur'

"3-4 SAAT İÇİNDE TRAFİK AÇILACAK"

Tipi nedeniyle açılan yolların kapanabildiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"186 kişi hastaneye sevk edebildik. Sağlık sistemi o açıdan tam olarak çalıştı. Hastaneye gitmesi gerekip de gidemeyen tek vatandaşımız olmadı. Yolda kalan araçlar var ve araçların içerisinde kaç kişinin olduğunu tam olarak bilemiyoruz. 1780 araç, 2800 vatandaş kurtarıldı saat 10.00 itibarıyla. Bir o kadar kişinin daha yolda kaldığını düşünüyoruz. Bu tahmini bir rakam. 3-4 saat içerisinde yolun kalan kısmı trafiğe açıldığı zaman vatandaşlarımız da kurtarılmış olacak"