17 yaşındaki çocuk babasını pompalı tüfekle öldürdü

22 Mart 2022 Salı, 11:26

İddiaya göre, Mustafa A., L.A. çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Çiftin çocukları K. A. (22), K. A. (23) ve M.A.A.'nın babaları Mustafa A., ile arası bozuldu. Olay günü kuzenleri E. Ö.'yü de yanlarına alan 3 kardeş babaannelerinin evinde babaları Mustafa A., buluştu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A., çocuklarına tabanca çekti. Bunun üzerine K. A. kardeşi M.A.A.'ya babasını vurmasını söyledi. M.A.A., pompalı tüfekle babasını bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Bacağından yaralanan Mustafa A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olaya karışan K. A., K. A., M.A.A., E. Ö. gözaltına alındı. Babasını öldüren M.A.A.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde "Babam annemi sürekli rahatsız ediyordu. Ayrıca sahibi olduğu evin kirasını sadece kendisi alıp hakkımızı vermiyordu. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

