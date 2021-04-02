28 kez Türkiye şampiyonu olan genç atlet pazarda yumurta satıyor

02 Nisan 2021 Cuma, 09:59

Henüz 23 yaşında olan ve 12 yıldır atletizm sporuyla uğraşan Nihat Tokmak Elazığ'da pazarda yumurta satıyor. 8 kardeş olduklarını anlatan Tokmak, ailenin geçimi için buna mecbur olduğunu söyledi.

"28 KERE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUM, AMA EMEKLERİMİN KARŞILIĞINI ALAMADIM"

Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, Ankara Büyükşehir Belediye Spor'da ve Mardin Büyükşehir Belediye Spor'da koştuğunu söyleyen Tokmak, "Yıldızlar, gençler, büyükler ve süper ligde dereceler elde ettim. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği'nden mezun oldum. Ayrıca aynı okulun Antrenörlük Bölümü'nü de bitirdim. İki diploma sahibiyim" dedi.

"BANA ANTRENÖRLÜK VERİLİRSE TÜRKİYE İÇİN ÜST DÜZEY SPORCULAR YETİŞTİRECEĞİME İNANIYORUM"

Uğraştığı spor dalında bir gelecek göremediğini ve mecburen pazarda yumurta satmaya başladığını dile getiren Tokmak, yetkililere seslenerek Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde sözleşmeli antrenörlük istedi:

"Yıllarca spora emek verdim, 28 kere Türkiye şampiyonu oldum, ama emeğimin karşılığını alamadım ve mecburen iş hayatına atıldım. İnsanlar bana 'Bunca yıl boşuna mı spor yaptın boşuna mı bu kadar okul okudun' diye soruyor. Boşuna okumadım. Ben milli sporcuyum. Ben de güzel şeylerin olmasını istiyorum. Yetkililere sesleniyorum, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde bana bir sözleşmeli antrenörlük verilirse ben kendime güveniyorum, Türkiye için üst düzey sporcular yetiştirebileceğime inanıyorum."

Geçen yıl son çare olarak Survivor isimli yarışmaya başvurduğunu ve finallere kaldığını belirten Nihat Toprak, pandemi nedeniyle yarışmaya katılamadığını söyledi.