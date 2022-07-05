3 gündür kayıp çocuğun cesedi bulundu
Adana’da 3 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana Seyhan'da saat 13.00 sıralarında Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahalledeki çocuklar, balık tutmak için suyu kesilen sulama kanalına girdi.
Sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çocuklar, çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sulama kanalına giren su altı polisi, erkeğe ait cesedi kıyıya çıkardı.
İlk incelemede cesedin, pazar günü ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Batuhan Kılıç’a ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmada Kılıç’ın, serinlemek için Aydınlar Mahallesi’nde sulama kanalına girdiği ve akıntıya kapılarak kaybolduğu belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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