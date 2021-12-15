400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti: 'Bizi kim kurtaracak? Üreterek batıyoruz'

15 Aralık 2021 Çarşamba, 14:00

Çanakkale’nin Dümrek köyünde yaşayan çiftçi Cahit Ak, 400 ton domatesini satamayınca ürününün tamamı tarlada kaldı.

Üreterek battıklarını söyleyen çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek şunları söyledi:

“Günah bizlere, günah. Bu insanlar üreterek batıyor. Ondan sonra ‘Çiftçi klimalı motora biniyor, çiftçi Iphone alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor’. Burada 400 ton mal şu anda. Çürümeye terk ettik. Sayın Cumhurbaşkanım demişti ya çiftçilere, ‘Ekilmedik bir karış yer bırakmayın’ diye. Biz de sayın Cumhurbaşkanımızı dinledik. Elimizden geldiği kadar diktik, ürettik. Sonucu bu. Sayın Cumhurbaşkanım, bizi kim kurtaracak? Üreterek batıyoruz. Üreterek batmak böyle bir şey. Burası 40 dönüm, 40. 42 bin tane fide (domates fidesi) var. Domates yerinde 70 kuruş; tezgahta, markette 10 lira. Biz borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Satacağız malımızı mülkümüzü, ödeyeceğiz"