5 yaşında 4 ameliyat olan Cuma'nın tek isteği yürüyebilmek
Gaziantep'te, erken doğumla dünyaya gelen ve 72 gün kuvözde kaldıktan sonra epilepsi, hidrosefali ve skolyoz hastalığı tanısı konulan 5 yaşındaki Cuma Orhan , 4 ameliyat oldu. Beynine takılan şant ile yaşamını sürdüren ve belden aşağısı tutmayan küçük Cuma, yürüme isteği için gerekli ameliyatı olabilmesi için yardım bekliyor. Fabrika işçisi baba İbrahim Orhan, oğlunun yürüyebilmesi için özel hastanede ameliyat olması gerektiğini söylerken, ev hanımı anne Meryem Orhan, "Oğlum sadece yürümek istiyor. Onun yürüdüğünü görmek benim de tek hayalim" dedi.
Gaziantep’te yaşayan İbrahim ve Meryem Orhan çiftinin ikinci çocuğu olan 5 yaşındaki Cuma, 2017 yılında 27 haftalık olarak dünyaya geldi. Erken doğumu nedeniyle kuvöze alınan Cuma, doğumunun 61'nci gününde beyin kanaması geçirdi. Ameliyata alınan küçük Cuma'ya hidrosefali tanısı konularak beynine şant takıldı. Cuma daha sonra ise epilepsi ve skolyoz hastalıklarına yakalandı. Bu zamana kadar 4 ameliyat geçiren küçük Cuma, belden aşağısı tutmadığı için yürüme yetisini de kaybetti.
'5 YAŞINA KADAR 4 BÜYÜK AMELİYAT GEÇİRDİ'
Meryem Orhan, oğlunun doğumundan bu yana 4 ameliyat geçirdiğini ve halen belden aşağısının tutmadığı için yürüyemediğini söyledi.
Oğlunun iyileşip sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmesi için çabaladıklarını anlatan anne Meryem Orhan, "İkinci çocuğum Cuma dünyaya erken doğumla geldi. 72 gün kuvözde kaldı ve bu sırada beyin kanaması geçirdi. Acilen ameliyata aldılar ve kafasına şant takıldı. Bu ameliyatın ardından beyin hasar aldı, epileptik ve nörolojik durumları başladı. Epilepsi sendromu oldu ve her gün bu atakları geçiriyor. Daha sonra da oğluma skolyoz hastalığı tanısı konuldu. Bu süre zarfında İstanbul, Adana, Ankara'da hastanelere defalarca götürdük ve yürüme yetisini kazanması için ameliyatlar oldu. Oğlum şu ana kadar dört ameliyat geçirdi ama halen belden aşağısı tutmuyor" diye konuştu.
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