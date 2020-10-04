A Haber'de olay röportaj: Yurttaşın dolar yorumu sosyal medyanın gündemine oturdu
A Haber'in yaptığı röportajda ekonomiye dair yorumlarda bulunan bir vatandaşın ifadeleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni ekonomi planını açıkladıktan sonra "ben kura bakmıyorum" ifadelerinin yankıları sürerken muhabirler ekonomideki gidişatı vatandaşlara soruyor.
Geçtiğimiz günlerde bir gencin kur artışıyla ilgili yaptığı "Biz Avrupa'ya özeniyoruz. Bizim milletimiz özeniyor. Sokakta öpüşmeler sevişmeler başlıyor. Dolar bu yüzden yükseliyor" yorumunun ardından bir ilginç olay da A Haber ekranlarında yaşandı.
Mikrofon uzatılan vatandaş kur artışını şöyle yorumladı:
"Türkiye ayağının üstünde durur. Bu milletin İman gücü var. ABD isterse doları 10 liraya 20 liraya çıkarsın. Karşılığında alacak adam bulamadıktan sonra ne yapacak. Ben talip olmadıktan sonra kıymeti yok, demir değerinde. Vatandaşın bilinçli olması lazım."
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