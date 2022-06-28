ABD’de 243 yolculu tren raydan çıktı

28 Haziran 2022 Salı, 09:26

ABD'de Missouri eyaletindeki Mendon kenti yakınlarında tren kazası meydana geldi. Los Angeles'tan Chicago'ya gitmekte olan yolcu treni, saat 13.45 sıralarında halka açık bir geçiş noktasında damperli kamyonla çarpıştı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

243 yolcusu ve 12 mürettebatı bulunan trenin 8 vagonunun çarpmanın etkisiyle raydan çıktığı belirtildi. Feci kazada en 50 kişinin yaralandığı ve çok sayıda can kaybının da olduğu belirtiliyor.