Abdülkadir Ömür trafikte hız yaptı, emniyet kemeri takmadı!

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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün araba kullanırken çekilen bir videosu tepkilere yol açtı.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 15:41

Trabzonspor’un 23 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür, son model aracıyla trafikte hız yaparken görüntülendi. Ömür’ün emniyet kemeri takmaması ve diğer araçlara makas atması eleştirilerin odak noktası oldu.

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