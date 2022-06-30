Abdülkadir Ömür trafikte hız yaptı, emniyet kemeri takmadı!

30 Haziran 2022 Perşembe, 15:41

Trabzonspor’un 23 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür, son model aracıyla trafikte hız yaparken görüntülendi. Ömür’ün emniyet kemeri takmaması ve diğer araçlara makas atması eleştirilerin odak noktası oldu.

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