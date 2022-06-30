Abdülkadir Ömür trafikte hız yaptı, emniyet kemeri takmadı!
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün araba kullanırken çekilen bir videosu tepkilere yol açtı.
Trabzonspor’un 23 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür, son model aracıyla trafikte hız yaparken görüntülendi. Ömür’ün emniyet kemeri takmaması ve diğer araçlara makas atması eleştirilerin odak noktası oldu.
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