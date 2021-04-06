Abdulkadir Selvi ile Şaban Sevinç arasında çok sert tartışma! Ahmet Hakan reklama gitmek zorunda kaldı

06 Nisan 2021 Salı, 09:05

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gazeteciler Şaban Sevinç ve Abdulkadir Selvi arasında çok sert tartışma yaşandı.

Programdaa emekli amirallerin "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularındaki bildirisi masaya yatırıldı.

Gazeteciler Şaban Sevinç, Abdulkadir Selvi, Zafer Şahin ve Nedim Şener amirallerin bildirisini değerlendirdi.

Geceye ise Şaban Sevinç ve Abdulkadir Selvi arasında yaşanan damga vurdu. Sevinç, Abdulkadir Selvi'ye terör örgütü FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'e yaptığı ziyareti hatırtması sonrası ortalık karıştı. Prorgamın sunucusu Ahmet Hakan yaşanan tartışma sonrası reklam arası vermek zorunda kaldı.

Şaban Sevinç, "Öncelikle şunu rica ediyorum. Başta Abdulkadir Selvi'den olmak üzere. Burada kimse askeri darbeyi ya da askeri muhtırayı, ya da hükümete ayar veren bir takım açıklamaları onaylamıyor. Hepimiz kınıyoruz. Ben de dahil. Askeri darbeleri de, bildirileri de, muhtıraları da kınıyorum. Bu ülkemizin demokrasisine hukuksuz bir müdahaledir " dedi.

Abdulkadir Selvi de, Sevinç'in sözünü keserek "Bu çok güzel niye rahatsız oluyorsun?" dedi. Sevinç de "Niye rahatsız olayım. Sen niye rahatsız oluyorsun" dedi.

Sevinç, Selvi'nin sözünü keserek "Bu bir darbe bildirisi" yorumu karşısıda "Sana göre darbe bildirisi. Darbe bildirisi falan değil. Nereden darbe bildirisi? Daha savcı bile darbe bildirisi demedi. Sen burada darbe bildirisi diyorsun" yorumunda bulundu.

Daha sonra ise Şaban Sevinç, "Herkes konuşurken şu sırtındaki küfeleri bir hatırlasın" sözleri karşısında Selvi de "Sırtımızda küfeler 15 Temmuz gecesi burada ben darbeye karşı yayın yaparken siz savunmaya çalışıyordunuz" dedi.

ŞABAN SEVİNÇ'TEN ABDULKADİR SELVİ'YE FETHULLAH GÜLEN ZİYARETİ HATIRLATMASI

Abdulkadir Selvi'nin 15 Temmuz sözlerinin ardından Şaban Sevinç tarihi bir hatırlatmada bulunaraka "15 Temmuz gecesinden önceki Pensilvanya (Gülen'i ziyareti) ziyaretini hatırla" dedi.

ABDULKADİR SELVİ: EN BÜYÜK MÜCADELEYİ BEN VERDİM

Abdulkadir Selvi de "Şaban onlara karşı en büyük mücadeleyi burada ben verdim. Biz burada sabaha karşı darbeye karşı direnirken, az ilerimizde jandarma bombalanırken biz burada darbeye karşı direniyorduk" diyerek Şaban Sevinç'e tepki gösterdi.

AHMET HAKAN'DEN SELVİ'YE TEPKİ

Abdulkadir Selvi'nin Şaban Sevinç'i suçlayarak kullandığı "Darbe konusundaki rahatsızlıklarını ben bilirim bunların. Nerede darbe, muhtıra oldumu, bir yerden kaşınmaya başlarlar" sözlerine Ahmet Hakan "Şaban onlardan değildir" diyerek tepki gösterdi.

Şaban Sevinç de "Abdulkadir Selvi çok yanlış konuşuyor. Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'in elini öpmesinin, eteğinin dibinde oturmasının hesabını versin. Burada saçma sapan konuşmasın" diyerek Selvi'ye yeniden FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'e yaptığı ziyareti hatırlattı.

Şaban Sevinç ve Abdulkadir Selvi arasında yaşanan Fethullah Gülen ziyareti tartışması sonrası programın sunucusu Ahmet Hakan canlı yayını keserek reklam arası vermek zorunda kaldı.