Adana'da acılı tost yeme yarışması: Beşinci tostunu yerken bayıldı, kafasından aşağı su döküldü
Adana'da ilginç yarışma: Beşinci tostunu yerken bayıldı
Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması" düzenlendi. Birinci olabilmek için kıyasıya yarışan müşterilerden biri beşinci tostunu yerken fenalaştı
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