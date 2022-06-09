Adana'da acılı tost yeme yarışması: Beşinci tostunu yerken bayıldı, kafasından aşağı su döküldü

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Adana'da ilginç yarışma: Beşinci tostunu yerken bayıldı

DHA
09 Haziran 2022 Perşembe, 11:01

Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması" düzenlendi. Birinci olabilmek için kıyasıya yarışan müşterilerden biri beşinci tostunu yerken fenalaştı

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Adana tost yarışma

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