Adana'da acılı tost yeme yarışması: Beşinci tostunu yerken bayıldı, kafasından aşağı su döküldü
Yarışmacılardan biri fenalaştı
Yarışmacılardan İsa Çetinkaya, beşinci tostunu yerken fenalaşarak bayıldı. Çetinkaya’ya restoran çalışanları müdahale ederek su döküp ayıltmaya çalıştı. Çetinkaya, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çetinkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Avrupa ve Ortadoğu'ya açılıyor
Yarışmaya ilişkin bilgi veren Mahmut Karaca, Adana tostunu gastronomi dünyasına tanıtmaktan mutlu olduklarını söyledi. Karaca, “Adana tostunu sadece Türkiye’ye değil, dünyaya duyurduk. Çok yakında Hollanda, Almanya ve Kuzey Irak şubelerimizi açacağız. Bu yarışmayı da her sene geleneksel hale getireceğiz. Fenalaşan yarışmacımıza geçmiş olsun diliyorum. Öğrendiğimize göre çok şükür sağlık durumu iyiymiş” diye konuştu.
Video Haberler
- 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!
- İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' tartışması
- Adana'da ilginç yarışma: Beşinci tostunu yerken bayıldı
- Çekmeköy'deki park yıkımına ilişkin yeni gelişme
- Dolar ve Euro yıl içi rekor tazeledi!
- 4 katlı apartmanın istinat duvarı yıkıldı
- Hatay'da antrepo yangını
- Boğaz'da makine arızası yapan gemi demirletildi
- Çekmeköy'de parkın imara açılmasına tepki
- 'Hayat çok pahalılaştı, o yüzden dönüyorum'
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarlası soyuldu, 'Bu nasıl kaliteli işçilik' dedi
- Cem Küçük'ün o açıklamaları gündemde
- İktidarda Mahmut Özer krizi
- Yönetmen Todd Phillips paylaştı: Joker'in devamı geliyor
- Ek göstergede ayrımcılık
- Ersoy Dede, 'kur' mesajını paylaşıp sildi
- Türk vatandaşlarını bekleyen Schengen tehlikesi
- AKP'li Tayyar’dan kira düzenlemesine tepki
- 'Erdoğan, SADAT’a neden ‘sâdât’ diyor?'
- Son anketten 'erken seçim' yanıtı