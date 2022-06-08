Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

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Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 10 zanlı gözaltına alındı.

AA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 11:34

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Suriye'de daha önce terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen kişilerin Adana'da olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları araştırmayla yabancı uyruklu 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.

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IŞİD Operasyon Adana

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