Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 10 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Suriye'de daha önce terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen kişilerin Adana'da olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları araştırmayla yabancı uyruklu 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.
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