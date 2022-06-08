Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

08 Haziran 2022 Çarşamba, 11:34

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Suriye'de daha önce terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen kişilerin Adana'da olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları araştırmayla yabancı uyruklu 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.



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