Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 10 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Suriye'de daha önce terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen kişilerin Adana'da olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları araştırmayla yabancı uyruklu 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 10 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet'e götürüldü.
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