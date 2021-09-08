'Adil dünya' diyen Erdoğan'a 'torpil' göndermesi

08 Eylül 2021 Çarşamba, 09:45

Mersin’in AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın, görevde olduğu 2,5 yıllık süre içinde belediyeye 18 sözleşmeli personel aldığı belirlendi. Meclis toplantısında bu uygulamayı eleştiren müfettiş raporunu hatırlatan CHP'li Meclis Üyesi Mithat Ertaş, “Bu 18 kişi kim?” diye sordu. AKP’li Başkan Gültak'ın ise soruya “Ben istersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım. Ben istediğimle çalışırım” diye karşılık vermesi tepkilere neden oldu.

CHP'Lİ ÖZKAN'DAN ERDOĞAN'A GÖNDERME

Özkan, sosyal medya hesabı Twiter'dan, Mersin’in AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın “Ben istersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım. Ben istediğimle çalışırım” konuşmasını paylaşarak Erdoğan'a göndermede bulundu.





AKP'li Güntak'ın videosunu paylaşan Özkan, "Adil dünya kitabı yazan kişinin 20 yıldır yönettiği ülkede durum: 'Buna torpil diyemezsiniz... İstersem oğlumu, istersem kızımı çalıştırırım.' ifadeleri ile Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabına göndermede bulundu.