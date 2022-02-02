Adıyaman'da ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu

02 Şubat 2022 Çarşamba, 15:46

Adıyaman’da bir ekmek fırını hayırseverler tarafından bağışlanan ekmekleri ihtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtıyor.

Kentte dar gelirli yurttaşlar, bayatlamış ya da hayırsever yurttaşların parasını ödediği ekmeklerden alabilmek için her gün fırın önünde kuyruk oluşturuyor.

Fırın önünde sıra bekleyen bir yurttaş, “Bu sıraya giriyoruz, bu Güçlü Ekmek hayrına ekmek alıyoruz. Hayır sahipleri de veriyor. Adam bize yardımcı oluyor, Allah razı olsun” dedi.