Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında: 'Milli servetimiz ülke dışına gidiyor'

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Doğu Karadeniz illerinde yaş çay hasadı için Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu işçiler, bu yıl da devreye girdi. Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, ise bu durumdan şikayet ederek "Hesaplamalara göre yaklaşık 1 milyar TL gibi bir rakam, çay işçileri aracılığı ile bölgemizden gidiyor" dedi.

DHA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:30

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile için yaş çay hasat sezonu açıldı. Üreticiler de bahçelere girerek, hasat olgunluğuna erişen çaylarını toplamaya başladı. Hasadını kendisi yapamayan üreticiler için de Türkiye'de oturma izni bulunan Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu işçiler devreye girdi.

Afrikalı işçiler, günlük 300-400 TL yevmiye ile çay topluyor. İşçiler, sabah erken saatlerde girdikleri bahçelerde gün boyu hasat yapıyor, topladıkları çayları ise alım yerlerine ulaştırıyor.  

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