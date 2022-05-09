Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde ahşap yapıdan oluşan iş yerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangında, 15 iş yeri kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı. Kaymakam Taner Bolat, can kaybı olmadığını belirtti

DHA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:14

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/afyonkarahisar-alevlere-teslim-15-is-yeri-kul-oldu-1934061

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