Ağıralioğlu'ndan AKP'lileri kızdıracak sözler

16 Eylül 2021 Perşembe, 09:42

İYİ Parti İstanbul milletvekili Ağıralioğlu, bugün partisinin Artvin Ardanuç ilçe başkanlığını ziyaret etti. Partililer ile sohbet eden Ağıralioğlu, siyasetçilerin denetlenmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“DEMOKRASİDE REKABET İMKANI, SİYASETE KALİTE GETİRİR”

“Bu denetimsizlik, her siyasetçinin aslında belasıdır. Ben ne yaparsam yapayım, yaptığım yanıma kar kalırsa, ben hangi hatayı yaparsam yapayım, bana yaptığım hatalar hatırlatılmazsa, ben ne yaparım? Hata yapmaya devam ederim. Rekabet siyasette, demokraside rekabet imkanı, siyasette kalite getiriyor. Biz İYİ Parti'nin, kurulmasından sonra Türk demokrasisindeki bu ümidin buraya bağlı olduğunu düşünüyoruz.

“BİNALİ BEYE ÖZHASEKİ’YE CEKETİNİ GİYDİRDİK GERİ GÖNDERDİK”

AK Partiye biz demiş olduk ki, 'artık ceketinizi koysanız, kazanamazsınız’... İstanbul, Ankara’ya, nezaketsizlik saymayın, ceket niyetine gönderdiler mesela Binali beyi, Binali beye ceketini giydirdik geri gönderdik. Mehmet Özhaseki beyi koydular Ankara’ya ceket niyetine, beyefendiye ceketini giydirdik, geri gönderdik. Yani AK Partiye demiş olduk ki, aslında biz doğru yaparsanız yönetebilirsiniz, yanlış yaparsanız nefesimiz ensenizde.

“BİZİM CHP İLE DEMOKRASİ BERABERLİĞİMİZ, AK PARTİYLE MHP’NİN BERABERLİĞİ GİBİ DEĞİL”

Yönetirseniz ülkenizin derdini dinlemeniz lazım. Ümit başarabiliriz duygusuna yeniden seçmenin itimadı İYİ Parti'nin kuruluşuyla oluşmuştur. O yüzden bunun üzerine kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Biz CHP ile demokrasi müttefikiyiz. Bizim CHP ile beraberliğimiz, demokrasi beraberliğimiz, AK partiyle MHP’nin beraberliği gibi değil. Kefalet ilişkisi yok bizim aramızda. Sınırsız ve her söylediğimizi savunmak mecburiyetimiz yok bizim. Biz başka, başka siyasi partileriz. Âmâ herkesin aynı şeyi düşündüğü bir kışla hayalimiz yok bizim. Bir Türkiye hayalimiz var. Memleketle ilgili hayalimizin kırmızı çizgisi şu; Teröre bulaşmamak, şiddete bulaşmamak, Türk devletinin, Türk milletinin ve Türk vatanının, Türk bayrağının aleyhine davranmamak kaydıyla, yani devletim benim devletim, bayrağım benim bayrağım, vatanım benim vatanım demek kaydıyla dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, herkesin huzur içinde yaşayacağı bir büyük ülke kuracağız.”