Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a: Sayın Cumhurbaşkanı lütfen bu bakanı hemen değiştirsin
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin hemen görevden alması çağrısında bulundu.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Halk TV’de konuk olduğu programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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