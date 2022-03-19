Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a: Sayın Cumhurbaşkanı lütfen bu bakanı hemen değiştirsin

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin hemen görevden alması çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2022 Cumartesi, 09:58

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Halk TV’de konuk olduğu programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


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