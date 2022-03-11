Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi; 13 yaralı

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Ağrı’da kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada, 2’si ağır, 13 kişi yaralandı.

İHA
11 Mart 2022 Cuma, 11:13

Kaza, sabah saatlerinde kent girişinde meydana geldi. İstanbul-Ağrı seferini yapan sürücünün ismi belirlenemeyen 34 BN 6924 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 13 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan kişi ekiplerin yoğun çabası sonucu çıkarıldı.

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