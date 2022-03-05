Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!

05 Mart 2022 Cumartesi, 10:12

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyonunu açıklamış, yıllık enflasyon yüzde 54,44 olarak belirlenmişti. TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi akaryakıt fiyatlarında en büyük endişe kaynağı olmaya devam etti.

Yaşanan zamlar sonrası Sinop’ta benzin almak için akaryakıt istasyonuna gelen yurttaşlar benzin ve motorine art arda gelen zamlara tepki gösterdi.

''SONUMUZ KÖTÜ''

Akaryakıta gelen zamları eleştiren Can Çakır, ''Maalesef durum iyi değil. Ben televizyonu açtım tekrar zam geleceğini söylediler. Geldim istasyona karttaki eksiden 200 liralık mazot alacağım. Ya arabaları bırakacağız evin önüne ya da satacağız. Bunun için yapılacak bir şey göremiyorum. Benzine, mazota devamlı zam gelir mi? Hadi bu bizim kendi arabamız. Bunu ticari amaçla yapan dolmuşlar, taksiler, kamyonlar bunlar nasıl geçinecek? Nasıl bir işçilik yapacaklar bilemem. Şimdi zor, iki günde bir zam; sonumuz kötü” ifadelerini kullandı.

''BÖYLE GİDERSE ARABAYI SATACAĞIZ''

Zamlara tepki gösteren bir başka yurttaş Yücel Yerli ise, “Biz bu gidişle işin içinden çıkabilecek durumda değiliz. Gerçekten değiliz. Zaten şu anda böyle giderse arabayı satacağız. Başka çaresi yok, çünkü her gün zam her gün zam nedir? Dayanamıyoruz. Aldığımız para ne ki?” dedi.