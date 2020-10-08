Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
Antalya’da denizdeki çöp dolu poşeti ağzıyla alıp savuran Akdeniz fokunun görüntüsü, tatilcilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Fokun bu hareketi sonrası turistler, ‘Oh my god’ (Aman Allah’ım) tepkisi verdi.
Kaş ilçesinde denizi seyreden tatilciler, Kaş limanı açığında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir Akdeniz fokunu fark ederek cep telefonlarıyla kayda girdi. Denizde içerisinde çöplerin olduğu bir poşeti ağzıyla tutup savuran fok, ardından yüzmeye devam etti. Foku görüntüleyen turistlerden bazıları da bu harekete karşılık ‘Oh my god’ (Aman Allah’ım) tepkisini verdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda beğeni ve izlenme aldı.
En Çok Okunan Haberler
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- Kırgızistan’da Neler Oluyor?
- Muğla’da talan kapısı açıldı
- Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı
- Verilen ceza belli oldu
Video Haberler
- Sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
- Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
- Ermenistan Başbakanı neye uğradığına şaşırdı!
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
- Yavru kedinin kurtarılma anı kamerada
- Antalya’da havalimanı yolu üzerinde ceset şoku!
- A Haber'in kurgu haberi sosyal medyanın diline düştü
- Üniversitelerde eğitim başlayacak mı? İşte o açıklama
- Tünel çıkışında otomobil ineğe böyle çarptı