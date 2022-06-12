Akdeniz Üniversitesi'nde neler oluyor? KYK yurdundaki intiharlarda 'tarikat' iddiası
Akdeniz Üniversitesi öğrenci yurdunda 10 Haziran tarihinde intihar eden Muhammed Kaya ile birlikte kamuoyu, üniversite kampüsündeki öğrenci yurdundaki intihar vakalarının nedenini merak etmeye başladı. Akdeniz Üniversitesi Dayanışması isimli öğrenci grubunun iddiasına göre ise, intiharların temel sebebi KYK yurtlarında 'manevi danışmanlık' adı altında tarikatlaşma ve oluşan baskı ortamı olarak görülüyor.
Akdeniz Üniversitesi ve kampüsündeki Bezm-i Alem Valide Sultan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu'ndaki intihar vakalarının ardı arkası kesilmiyor.
11 Mayıs'ta Halil Gülçan, aynı kampüsteki Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu'nda kalan Muhammet Emre Kandemir'in 23 Mayıs'ta ve son olarak 10 Haziran'da ise Turizm Rehberliği ikinci sınıf öğrencisi Muhammed Kaya'nın intihar haberinin ardından kamuoyunda intiharlarlara ilişkin araştırma yapılması talepleri gelmeye başladı.
Konuya ilişkin olarak öğrenciler seslerini sosyal medyadan duyurmaya başladılar.
Son bir ayda üniversite yurdunda 3 öğrencinin intihar ettiğini iddia eden öğrencilerin oluşturduğu Akdeniz Üniversitesi Dayanışması’nın konuyla ilgili açıklamasında, “Son bir ayda 3 intiharın yaşandığı yurtta ‘manevi danışmanlık’ adı altında öğrencilerin suistimal edildiğini tarikat örgütlenmelerinin önünün açıldığını biliyoruz” ifadelerine yer verildi.
"TARİKAT ÖRGÜTLENMELERİNİN ÖNÜ AÇILDI"
Öğrencilerin oluşturduğu Akdeniz Üniversitesi Dayanışması topluluğu, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
"Akdeniz Üniversitesi'nde son günlerde yaşanan sıra arkadaşlarımızın şüpheli ölümleri tüm öğrencilerin gündeminde. Öğrenciler neden ve nasıl olduğunu sorgularken, Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü ve yurt yönetimi üç maymunu oynuyor.
İnsanca barınmak ve yaşamak istiyoruz!
Biz öğrencileri gelecek kaygısıyla, mezun olunca ne yapacağız sorusuyla; çaresizce boğuşmaya terk eden bu karanlık düzendir.
Son bir ayda 3 intiharın yaşandığı yurtta "manevi danışmanlık" adı altında öğrencilerin suistimal edildiğini, tarikat örgütlenmelerinin önünün açıldığını biliyoruz.
Yaşananların sorumluluları hiçbir olayda açıklama yapma ihtiyacı duymayan üniversite rektörlüğü ve yurt yönetimidir ve derhal istifa etmelidir.
Tüm öğrenci arkadaşlarımızı yaşanan olayların aydınlatılması ve yaşama hakkımıza sahip çıkmak için ses çıkarmaya davet ediyoruz."
Yaşamak İstiyoruz!— Akdeniz Üniversitesi Dayanışması (@akdudayanisma) June 11, 2022
Akdeniz Üniversitesi'nde son günlerde yaşanan sıra arkadaşlarımızın şüpheli ölümleri tüm öğrencilerin gündeminde. Öğrenciler neden ve nasıl olduğunu sorgularken, Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü ve yurt yönetimi üç maymunu oynuyor. #AkdenizdeNelerOluyor pic.twitter.com/b2yNRqkNMY
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇAĞRI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vakıf ve dernekler aracılığıyla kurulan yurtlar yerine belediyelerin yurt açmalarını ve gençlerin bu tür yapılara mecbur kalmaması çağrısında bulunmuştu.
ÜMİT ÖZDAĞ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da yaşanan öğrenci intiharlarıyla ilgili Akdeniz Üniversitesi önünde açıklama yaptı.
Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda 40 günde 3 intihar yaşandığını söyleyen Özdağ, "Bu 3 genç aynı yurtta kalıyordu. Anne ve babalarının bir tanesi olan bu genç kardeşlerimiz hayatlarının baharında yaşamlarına son verirken, kendilerine, anılarına bir kedi yavrusu kadar değer verilmedi. Konu araştırılmadı. Bunalıma girdi, intihar etti denilerek geçiştirildi. Bu konunun üzerine gitmek için sayın rektör neyi bekliyor? Kaç öğrencinin ölmesi gerekiyor? Sayın rektör kaçıncı öğrenciniz intihar ettikten sonra bu konunun üzerine gideceksiniz?
- Yurtlarda bir tarikatın baskısından bahsediliyor. Bununla ilgili soruşturma açıldı mı? Sosyal medyadaki iddialar doğru mu? Gerçekten böyle bir baskı var mı? Halil'in abisi ile konuştum. Dedi ki bana sürekli yurtta çıkan yemeği yiyemediğini ve kimsenin yiyemediğini söylüyor. Rektöre önerim şu: Ailesini de alsın gelsin, bu çocuklara layık gördüğü yemekleri kendisi de akşamları yesin bakalım böyle devam edecek mi?" dedi.
10 İNTİHAR VAKASI İDDİASI
CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, konu ili ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında saklanan dördüncü bir intihar vakası iddiasına dikkat çekti ve şunları söyledi:
“Aynı yurtlarda yine kamuoyundan saklanan ve resmi verilere geçmemiş on intihar vakasının daha yaşandığı iddia edilmektedir. Öğrenci ve velilerin haklı endişe ve korkularının giderilmesine yönelik resmi makamlar tarafından kamuoyuna acilen detaylı bir açıklama yapılması gerekmektedir”
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