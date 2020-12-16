Akit Tv canlı yayınında üniversiteler için "fuhuş evleri" dedi

16 Aralık 2020 Çarşamba, 16:06

İktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV’de yayınlanan Sabri Balaman’ın sunduğu “Derin Kutu” adlı programda, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da konuşmacı olarak yer aldı. Sofuoğlu, Z kuşağını eleştirirken, üniversitedeki derslere katılımın düşük olduğunu söyledi.

ÜNİVERSİTELERE "FUHUŞ EVİ" DEDİ

Bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı da olan Sofuoğlu konuşmasının devamında üniversiteler için “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullandı. Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu’na sözlerine “Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu” diye tepki gösterdi. Sofuoğlu ise “Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” dedi.