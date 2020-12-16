Akit Tv canlı yayınında üniversiteler için "fuhuş evleri" dedi
Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit Tv canlı yayınında üniversiteler için “fuhuş evleri” dedi. Sofuoğlu’nun sözleri tepki çekti.
İktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV’de yayınlanan Sabri Balaman’ın sunduğu “Derin Kutu” adlı programda, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da konuşmacı olarak yer aldı. Sofuoğlu, Z kuşağını eleştirirken, üniversitedeki derslere katılımın düşük olduğunu söyledi.
ÜNİVERSİTELERE "FUHUŞ EVİ" DEDİ
Bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı da olan Sofuoğlu konuşmasının devamında üniversiteler için “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullandı. Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu’na sözlerine “Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu” diye tepki gösterdi. Sofuoğlu ise “Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” dedi.
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