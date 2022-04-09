AKP'de 'sahur videosu' tartışması yaşanmıştı: AKP'li Mehmet Metiner'den geri adım

09 Nisan 2022 Cumartesi, 12:57

AKP Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk, düzenledikleri sahur programından bir video paylaşmış, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti. Videoda gençlerin tef çaldığı anlara yer verilmişti.

Tweet'i alıntılayan eski AKP Milletvekili ve iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarı Mehmet Metiner ise "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti Gençlik Kolları başkanımız lütfen bu paylaşımı kaldırır mısınız?" demişti.

Bu tür paylaşımların AKP'ye zarar verdiğini savunan Metiner, "Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem" diye yazmıştı. Metiner ardından paylaşımını silmişti.

Selçuk da gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmıştı.