AKP'de 'sahur videosu' tartışması yaşanmıştı: AKP'li Mehmet Metiner'den geri adım
AKP Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk, düzenledikleri sahur programından bir video paylaşmış, eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner ise Selçuk'a verdiği yanıtta videonun kaldırılmasını istemişti. Metiner, bugün yaptığı açıklamada ise geri adım atarak "Sahur videosunun paylaşılması yanlıştı. AK Partimizin hassasiyetleri dolayısıyla gelen tepkiler üzerine silinmesi doğruydu" dedi.
AKP Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk, düzenledikleri sahur programından bir video paylaşmış, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti. Videoda gençlerin tef çaldığı anlara yer verilmişti.
Tweet'i alıntılayan eski AKP Milletvekili ve iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarı Mehmet Metiner ise "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti Gençlik Kolları başkanımız lütfen bu paylaşımı kaldırır mısınız?" demişti.
Bu tür paylaşımların AKP'ye zarar verdiğini savunan Metiner, "Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem" diye yazmıştı. Metiner ardından paylaşımını silmişti.
Selçuk da gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmıştı.
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